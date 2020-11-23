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10:35, 23 ноября 2020 года Под Орлом произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика ДТП случилось накануне в 13:40.





Водитель «Шевроле Лачетти» потерял управление и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. В аварии на 43 километре автодороги Орел – Тамбов пострадали водитель фуры и пассажир легковушки.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 10 человек получили ранения – сообщает информационный отдел УГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



