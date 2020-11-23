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10:37, 23 ноября 2020 года В перевернувшейся «Приоре» пострадал водитель ДТП произошло в Орловской области в минувшую субботу в 23:40.





Передвигаясь на отечественной легковушке по автодороге Глазуновка – Тросна – Богородское – Кромы, в районе 38 километра, водитель потерял управление машиной и съехал в кювет, где она перевернулась. Автолюбитель получил травмы и бригадой медиков был доставлен в больницу.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 10 человек получили ранения – сообщает информационный отдел УГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области







Артём Ежаков



