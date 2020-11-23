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10:40, 23 ноября 2020 года В Орловской области автолюбительница протаранила опору ЛЭП ДТП произошло накануне в 03:30.



Находясь за рулем «Тойоты Марк», водитель не выбрала безопасную скорость, соответствующую условиям на дороге, потеряла управление и съехала в кювет, где врезалась в опору ЛЭП. Автолюбительница получила травмы. Инцидент произошел на 416 километре автодороги М-2 «Крым».



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 10 человек получили ранения – сообщает информационный отдел УГИБДД.













Артём Ежаков



