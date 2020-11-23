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10:55, 23 ноября 2020 года Более 15 тысяч орловцев заболели коронавирусом Всего за период пандемии в регионе заразилось 15 057 орловцев, выздоровело – 11 918.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 ноября, на территории области за сутки заболели 143 человека, в данный момент борются с болезнью 2 957 орловцев.



За сутки COVID-19 победили 16 жителей региона, количество смертей от новой болезни увеличилось на 1 – всего в области летальный исход был зафиксирован 182 раза.



В стране выявлено 25 173 новых факта заболевания COVID-19, за все время пандемии в России подтвердилось 2 114 502 случая заражения. В данный момент лечатся 466 517 граждан. Накануне выздоровело 16 002 россиянина, всего – 1 611 445. Скончался 361 человек, за все время разгула коронавируса – 36 540.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф.





Артём Ежаков



