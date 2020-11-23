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10:57, 23 ноября 2020 года В Орле показали виды обновленного сквера Жукова Автором проекта выступило ОАО «Орёлгражданпроект».





По проекту, в сквере установят бюст Маршала Советского Союза – Георгия Константиновича Жукова. Высота целого памятника с гранитным основанием составит 3,7 метров, а самого полководца из бронзы – 1,3 метра. Эскиз выполнен нашим земляком – Алексеем Рывкиным, воплощать идею в качестве скульптора будет Артур Маргарян.



Бюст Маршала Победы предлагается разместить в небольшом сквере вдоль улицы Тургенева. Остальное пространство хотят озеленить и обустроить парковку.



Орловская мэрия предлагает горожанам высказать пожелания по поводу благоустройства сквера Жукова. Их можно оставить в комментариях в социльных сетях администрации областной столицы под соответствующей записью.



Фото с сайта городской администрации





Артём Ежаков



