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10:59, 23 ноября 2020 года Татьяна Крымова: «Новый год обязательно состоится» Глава департамента образования Орловской области в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала о результатах Всероссийских проверочных работ, о дистанционном обучении, об увеличении количества «Точек роста» в Орловской области, и о том, как будут организованы праздничные новогодние мероприятия.





Сегодня студенты ушли на дистанционку. Коснется ли это школьников? Есть ли в Орловской области учебные заведения или отдельные классы, закрытые на карантин из-за коронавируса?

- На карантине по ОРВИ и гриппу находятся две группы в дошкольном образовательном учреждении, и одно дошкольное отделение полностью закрыто на карантин по гриппу. По коронавирусной инфекции полностью закрыты два детских сада. В средних образовательных организациях, то есть в школах, десять классов закрыто на карантин по коронавирусной инфекции. В средних профессиональных образовательных организациях закрыто три группы. СПО с 23 ноября перешли на дистанционное обучение. Дистанционное образование будет касаться только основной образовательной деятельности. Мы оставляем в очно-дистанционном режиме проведение конкурса «Абилимпикс», который пройдет с 23 по 29 ноября. И в очно-дистанционном формате у нас продолжится обучение лиц, пострадавших от коронавирусной инфекции. Это студенты, которые выпустились из наших профессиональных образовательных организаций в прошлом году, либо сотрудники производственных объединений Орловской области, которые находятся под угрозой увольнения. Это обучение мы будем проводить в очном формате.



По желанию родителей школьники могут перейти на дистанционные образовательные технологии, на электронное обучение, то есть на обучение по индивидуальному учебному плану. В настоящее время 1365 школьников перешли на индивидуальный учебный план по заявлению родителей. Мы проводили опрос родительской общественности, и по результатам опроса 8% семей готовы перейти на обучение по индивидуальному учебному плану с использованием дистанционных технологий.



Что показали результаты Всероссийских проверочных работ, которые прошли в сентябре? На результатах отразилось то, что ребята учились удаленно?

- Всероссийские проверочные работы были перенесены на осень. С пятого по десятый класс они были проведены. Кроме этого мы проводили диагностические работы для обучающихся профильных классов, десятиклассников, и смотрели, насколько повлияло дистанционное обучение на качество знаний, на уровень обученности наших школьников. С уверенностью могу сказать, что никаких отрицательных последствий дистанционного обучения мы не увидели. Уровень знаний школьников находится в том же качестве и по русскому языку, и по математике, и по всем другим предметам школьного курса. Не хуже знания, чем в прошлом году. Те проблемные моменты, которые педагоги увидели по результатам ВПР, до завершения учебного года будут в обязательном порядке поправлены. Для этого и проводились ВПР, чтобы понять, какие есть пробелы в знаниях обучающихся, чтобы откорректировать образовательный процесс.



У нас в области открываются «Точки роста». Где они были открыты, и сколько средств на это ушло?

- В 2020 году открыто 42 «Точки роста». Это центры цифрового и гуманитарного профиля в сельских образовательных организациях. Более 9 тысяч детей получают образовательные услуги в этих «Точках роста». Это и в первой половине дня, и в качестве дополнительного образования. Более 47 миллионов рублей из консолидированного бюджета было направлено на приобретение оборудования и проведение ремонтных работ. Это современное оборудование, которое в рамках национального проекта «Образование» приобретено. Это и ЗД принтеры, и сканеры, и очки виртуальной реальности, шахматы, оборудование для предмета ОБЖ, для предмета «Технология», для младших школьников купили очень интересные конструкторы. Детям это очень нравится. Они учатся использовать и квадрокоптеры, и проектная деятельность осуществляется в наших «Точках роста». И мы планируем не сбавлять темпов. И в 2021 году планируется открыть еще 47 «Точек роста» в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. Еще 47 - в 2022 году, и 46 - 2023-м. Таким образом, за три следующих года еще 140 «Точек роста» откроется, что значительно повышает интерес наших школьников к науке, к развитию технологий, к проектной деятельности. Я думаю, что это даст хороший результат и в будущем для обучения.



Вы были в Москве и познакомились с проведением детского конкурса профессий. А нужны ли такие конкурсы в детском саду, и можно ли в этом возрасте определить склонности ребенка?

- В Москве традиционно проводятся чемпионаты детского мастерства. Это KIDSkills. Воспитанники дошкольных образовательных организаций и обучающиеся начальной школы могут получить первые навыки и первые профессиональные пробы в рамках этого конкурса. Основная задача - знакомство с профессией и обучение ребят коммуницировать, работать в команде, прививать навыки креативного мышления. То есть это soft skills, которые необходимы в современной жизни, в любой профессии. Я думаю, что это не рано. Чем раньше ребенок начинает знакомиться с миром профессий, тем больше профессиональных проб он сможет совершить, тем больше профессий он может изучить, и у же к старшей школе, имея определенный багаж знаний по профессиям, сможет сделать грамотный выбор и поступить в то учебное заведение, которое ему интересно.



Приближаются новогодние праздники. Будут ли утренники и праздничные вечера у школьников и в детских сада?

- Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, Новый год обязательно состоится. Конечно же, будут подарки. И департамент образования готовит подарки, традиционно проводятся награждения лучших учеников Орловской области. В этом году не разрешены массовые мероприятия, поэтому все новогодние праздники, утренники, все торжественные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством участников. Но мы планируем провести новогодние елки и во Дворце пионеров. Новый год - это праздник, который ждут все дети. Мы постараемся его организовать и безопасно, и в то же время интересно и красочно для наших ребят.





Татьяна Тимохина



