Главная » Новости



11:48, 23 ноября 2020 года В Ливнах готовятся к вводу в строй компьютерного рентгеновского томографа Аппарат будет работать на базе центральной районной больницы.





В данный момент здесь завершаются пусконаладочные работы. С помощью 64-срезового компьютерного рентгеновского томографа, оснащенного нужными ПО и оборудованием, в стационаре Кромской ЦРБ более детально смогут обследовать головной мозг и сердце.



Аппарат приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение» за 45 миллионов рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



