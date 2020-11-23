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11:49, 23 ноября 2020 года В Орловской области рассказали о переходе на электронные трудовые книжки Новый формат ведения рабочего стажа выбрали 8 тысяч 809 орловцев.





В данный момент в регионе определилось с вариантом трудовой 137 тысяч 792 человека, или 66% от числа официально трудоустроенных.



Электронный формат наиболее популярен в городе Ливны, а также в Ливенском и Покровском районах – сообщает информационный отдел областного отделения ПФР.



Инфографика информационного отдела областного отделения ПФР









Артём Ежаков



