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12:23, 23 ноября 2020 года Орловский регион стал участником федеральной программы МТС и Российского экологического общества по цифровизации вывоза и утилизации отходов МТС разработала решение, которое позволяет регионам контролировать вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов с помощью цифровых сервисов. Первые коммерческие проекты реализованы в Орловской и Сахалинской областях.





Решение позволит региональному оператору УК «Зелёная роща» увидеть объективную картину обращения с ТКО в Орловской области, вести единую базу ресурсов компании и синхронизировать работу каждого звена производственной цепочки, начиная от бухгалтерии, отдела логистики до подрядчиков и заказчиков услуг. Использование системы позволяет обеспечить своевременный и качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию.



В настоящее время завершается процесс инвентаризации площадок, каждый мусорный контейнер получает «местную прописку» в системе, оцифровывается документооборот, интегрированный с налоговой базой.



На интерактивной карте в режиме реального времени отображаются все контейнеры и мусоровозы. Контроль за вывозом отходов осуществляется при помощи датчиков ГЛОНАСС и мобильного приложения: через него водитель отправляет фотоотчет о проделанной работе или причинах, которые не позволяют вывезти мусор с указанной точки.



Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает улучшить экологическую обстановку: благодаря оптимально выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьшается количество вредных выбросов.



Облачная платформа обеспечивает удаленную работу и круглосуточный доступ к системе, где отражен жизненный цикл отходов от точки сбора до отгрузки на месте переработки.



Дополнительно возможно подключить датчики ГЛОНАСС и видеокамеры на мусоровозах, датчики наполненности мусорных контейнеров и систему весового контроля на полигонах. В перспективе система позволит прогнозировать загруженность полигонов и мусороперерабатывающих предприятий.

«Цифровизация городских процессов – важный этап развития Орловской области, позволяющий качественно улучшить жизнь горожан. Мы начали внедрять проект «Умный город» в части работы по вывозу ТКО. Внедрение комплексного технологического решения поможет повысить эффективность работы регионального оператора, обеспечить полную прозрачность системы начислений и значительно снизить количество обращений граждан», – отметил генеральный директор АО «Корпорации развития Орловской области» Михаил Панченко. «За последние несколько лет нам удалось построить в Орловском регионе инфраструктуру для умного города и накопить достаточную экспертизу. Поэтому этот комплексный проект - очередной шаг на пути цифровизации области и повышения комфорта жизни горожан. В конечном счете, все делается для того, чтобы обеспечить прозрачность расчётов и улучшить экологию, чтобы во дворах орловчан стояли чистые и аккуратные контейнерные площадки», – объясняет директор МТС в Орловском регионе Юрий Мочалов. «Одна из ключевых задач Российского экологического общества – тиражировать лучшие практики по работе с отходами в регионах России. Цифровизация этого процесса помогает улучшить экологическую обстановку и создает основу для построения эффективной системы переработки мусора. Решение МТС работает в двух направлениях: прямо сейчас оно позволяет не допускать образование несанкционированных свалок, а в перспективе дает возможность прогнозировать нагрузку на полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Создание прозрачной и эффективной системы по работе с отходами в регионах – ключевое условие для улучшение экологической ситуации и повышения качества жизни», – отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

До конца года телекоммуникационная компания намерена запустить систему ещё в двух регионах России и пилотные проекты в семи регионах.



Фото центра по связям с общественностью филиала ПАО «МТС» в Липецкой области





Орловское Информбюро



