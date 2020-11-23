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12:25, 23 ноября 2020 года

Орловцы могут получить новую профессию в экспресс-режиме

В Орловской области продолжает работу программа по основному и дополнительному профессиональному образованию для тех, кто оказался в сложных условиях из-за пандемии. Региональным оператором стал техникум агротехнологий и транспорта. За несколько месяцев получить новую специальность в области смогут почти 749 человек.


В списке профессий для переобучения 13 направлений. Каждое востребовано на рынке труда. По программе переобучения новую профессию можно получить быстро и главное бесплатно. Возможностью стать востребованным на рынке труда уже воспользовались 650 человек. А всего в адрес регионального оператора поступило уже больше тысячи заявок. Орловской области на эти цели выделено более 19 миллионов рублей.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «На сегодняшний день по итогам конкурса, который проводило Министерство просвещения Российской федерации и Агентство «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» определены 7 образовательных организаций - это шесть колледжей и Орловский госуниверситет имени Тургенева - на базе, которых будет проводится и уже проводится уже обучение лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции». 

Одна из площадок - Орловский автодорожный техникум. Здесь готовят профессионалов по кузовному ремонту. Она полностью оборудована всем необходимым.

Николай Коробецкий, директор Орловского автодорожного техникума: «Есть и выпускники, которые у нас закончили в 2020 году вузы или сузы, есть и люди старше, которые пришли к нам именно из центра занятости, или люди, которые подверглись риску увольнения в этом году».

В Орловском техникуме агробизнеса и сервиса в Мценске тоже идут занятия. Там готовят специалистов по ремонту легковых автомобилей. За выпускниками работодатели уже выстроились в очередь.

Квалифицированные сварщики тоже нарасхват. Их обучение ведет техникум путей сообщения имени Лапочкина.

Сергей Савков, сертифицированный эксперт «WorldSkills»: «На сегодняшний день у нас имеется сварочное оборудование для проведения ручной дуговой сварки, механизированные полуавтоматы, а также аппараты для аргонно-дуговой сварки».

Кстати набор по таким направлениям как сварочные и кузовные работы, электромонтаж, облицовка плиткой, а так же ремонт и обслуживание легковых авто еще продолжается.

Срок обучение 144 часа. В среднем это 18 дней. Всем желающим пройти обучение по установленным компетенциям необходимо подать заявку на платформе Союза WorldSkills Россия в сети интернет.

Программа по экспрессс-переобучению краткосрочная. Ее реализация началась 5 октября и будет идти до конца этого года. Но возможность подать заявку еще есть до 30 ноября. По окончании обучения все участники проходят демонстрационный экзамен, получают скилс-паспорт и документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения.


Оксана Гранн
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