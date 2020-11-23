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12:36, 23 ноября 2020 года

Распространение коронавируса по районам Орловской области

Оперативный штаб представил статистику заболеваемости COVID-19 в регионе на 23 ноября.


Наибольший суточный прирост зафиксирован в Орле – 74 заболевших, в Дмитровском районе – 18, в Хотынецком и Троснянском – по 8, в Орловском районе и Ливнах – по 6, в Ливенском районе – 5, в Малоархангельском и Колпнянском – по 3, в Болховском, Знаменском и Мценском, включая сам Мценск – по 2, в Урицком, Шаблыкинском, Сосковском, Кромском, Верховском и Новодеревеньковском – по 1.

За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 7 717 жителей Орла, 1 689 зараженных – в Орловском районе, 830 подтверждённых случаев – в городе Мценске и Мценском районе, 804 – в Ливнах, 391 – в Урицком районе, 327 – в Болховском районе, 381 – в Ливенском районе, 350 – в Дмитровском районе, 236 – в Новодеревеньковском районе, 212 – в Свердловском районе, 242 – в Хотынецком районе, 148 – в Кромском районе, 186 – в Покровском районе, 221 – в Малоархангельском районе, 168 – в Залегощенском районе, 143 – в Верховском районе, 177 – в Колпнянском районе, 98 – в Новосильском районе, 111 – в Должанском районе, 107 – в Глазуновском районе, 121 – в Шаблыкинском районе, 96 – в Знаменском районе, 108 – в Троснянском районе, 83 – в Сосковском районе, 79 – в Краснозоренском районе, 32 – в Корсаковском районе.
 
Всего в регионе с начала пандемии в регионе заболело 15 057 человек, за сутки коронавирус подтвердили у 143 орловцев, победили болезнь – 16. С начала распространения инфекции выздоровело 11 918 жителей региона, болезнь активна у 2 957 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.

 
Инфографика оперативного штаба


Артём Ежаков
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