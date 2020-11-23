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12:41, 23 ноября 2020 года В утренней аварии в Орловской области погибли два человека ДТП произошло сегодня в утром в Ливенском районе около села Здоровец.





Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по предварительным данным, на 10 километре автодороги Ливны – Русский Брод – Верховье столкнулись КамАЗ и «девяносто девятая». На месте аварии погиб пассажир «Лады», её водитель скончался позднее в больнице.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о ДТП было получено в 8:37. На месте трагического происшествия работали сотрудники 7 ПСЧ.



Обстоятельства ДТП выясняются.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



