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13:13, 23 ноября 2020 года В Орле на дорожные строительные работы было потрачено почти полмиллиарда рублей Средства были выделены по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги», из Дорожного фонда региона, а также и из собственного бюджета Орловской области.





Проведённые работы обсуждались сегодня на аппаратном совещании у губернатора. Сейчас Орёл активно готовится к зиме. Содержать дороги будет «Спецавтобаза» - предприятие уже переоборудовало технику и подготовило 8,5 тысяч тонн пескосоляной смеси. До 15 декабря будет готово ещё 10 тысяч тонн смеси. Параллельно начаты работы на 3 объектах следующего года, всего контракты заключены на 7 объектов - это в рамках нацпроекта. В целом, в этом году в порядок были приведены 11 участков городской сети автодорог общей протяжённостью 16 километров. За счёт дополнительного финансирования из дорожного фонда в объёме 71,5 миллионов рублей - обновились ещё 40 объектов. В объекты было включено создание парковок, тротуаров и нового освещения. Губернатор подчеркнул, что в этой работе важно сохранить комплексный подход.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы уже проходили опыт работы, когда готовились к запуску моста Дружба, тогда все примыкающие улицы нам также удалось сделать. Сейчас необходимо выстраивать работу и с коммерческими собственниками, и с физическими лицами по приведению в соответствие прилегающей территории, за которую они отвечают. Необходимо людям в разумные сроки ставить задачи, чтобы они приводили в порядок. Иначе мы никогда в городе не наведём порядка».





Антон Киселёв



