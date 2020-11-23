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13:16, 23 ноября 2020 года

Стали известны подробности страшной аварии под Орлом, унесшей жизни четырех человек

Среди погибших - восьмилетняя девочка.


ДТП произошло в минувшую пятницу на трассе Орел - Ефремов. В отношении водителя «Опеля» возбужденно уголовное дело. Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На месте аварии работали спасатели и полиция. Для родственников погибших потребовалась еще одна машина скорой помощи.

Что привело к столкновению, предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции. На данный момент предварительная информация об аварии такова: водитель автомашины «Опель» при совершении обгона допустил столкновение с транспортным средством «Рено Логан».

В результате аварии погибли четыре человека, находящиеся в «Рено», среди них восьмилетняя девочка. Еще один ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. И как нам стало известно, сегодня девочка по-прежнему в тяжелом состоянии, она находится на аппарате ИВЛ. Врачи борются за ее жизнь.

Чтобы составить полную картину ДТП, требуются очевидцы.

Все, кто был свидетелем страшной аварии, могут обратиться по телефону (4862) 41-00-02.


Всеволод Трифонов
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