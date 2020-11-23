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13:21, 23 ноября 2020 года

Орловским больным требуется донорская кровь

Несмотря на отмену плановой хирургической помощи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, потребность в донорской крови не стала меньше. О том, как обеспечивается безопасность доноров и работников станции, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.


Коронавирусная инфекция не передается через кровь, но это лишь значит, что донорам постоянно не надо делать тесты. Заболеть могут и сдающие кровь, и принимающие, поэтому меры безопасности здесь соблюдаются, как и везде.

Ирина Михеева, заместитель главного врача Орловской областной станции переливания крови: «Более тщательно собираем их анамнез с учетом их контактов с коронавирусными больными, собираем анамнез по перенесенным заболеваниям, и все это учитывается, для того чтобы решить, принять их, допустить ли их к донорству или нет». 
Чтобы не было на станции скопления людей, доноры приходят к определенному часу, и именно те, чья группа крови нужна в данный момент больницам. И так уже с апреля.

Сдавать кровь или плазму может только здоровый человек, поэтому каждого донора ждет общий анализ крови и прием врача - тоже по жесткому расписанию.

Безопасность соблюдается и в зале для забора крови. Дистанция между донорами - чем больше - тем лучше. Как минимум через кресло.

Галина Ковтун, заведующая отделением комплектования донорских кадров Орловской областной станции переливания крови: «Сейчас очень большую потребность мы испытываем для онкогематологических пациентов, говоря проще, это люди с заболеваниями крови, которые находятся на лечении в областной больнице и в детской больнице. Им всегда нужны компоненты крови вне зависимости от того, есть ковид или нет ковида». 
Пристально следит руководство станции и за безопасностью своих сотрудников. Их обеспечивают индивидуальными средствами защиты и санитайзерами. Регулярно проводится обработка и выполняются тесты на ковид. Однако больные люди нуждаются в донорской крови постоянно, и ее могут сдать все желающие помочь. На сайте службы есть донорский светофор, где ежедневно обновляется информация о том, какая группа крови нужна именно сейчас.


Елена Литинская
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