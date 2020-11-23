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15:12, 23 ноября 2020 года В Уголовном кодексе РФ могут появиться уголовные проступки Комментарий эксперта кафедры конституционного, административного и уголовного права, доцента Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексея Ястребова.



В октябре Пленум Верховного Суда РФ внес в Государственную Думу законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка». Причину появления этого законопроекта и его положения комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



В настоящее время важным направлением совершенствования уголовного законодательства Российской Федерации является его гуманизация, о чем свидетельствуют ряд реализованных в последние годы законодательных инициатив, предусматривающих декриминализацию отдельных уголовно наказуемых деяний, закрепление новых оснований освобождения от уголовной ответственности. Вместе с тем необходимы дальнейшие меры по гуманизации уголовного законодательства.



Данные официальной судебной статистики, а также результаты анализа судебной практики свидетельствуют о том, что количество лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести, в том числе лиц, осужденных за эти преступления впервые, по-прежнему остается значительным. Так, в 2019 г. за преступления небольшой тяжести осуждены 305011 лиц (51% от общего количества осужденных), из них 186 497 лиц, или 61%, не имели неснятых и непогашенных судимостей. При этом преступления небольшой тяжести относятся к числу наименее опасных по своему характеру преступлений, при этом многие деяния, входящие в данную категорию преступлений, не отличаются высоким уровнем общественной опасности.



Законопроектом предлагается ввести в Уголовный Кодекс РФ понятие «уголовный проступок» и отнести к данной категории 112 составов преступлений. три группы преступлений. Это некоторые совершенные впервые преступления:

- небольшой тяжести, за которые в Уголовном кодексе РФ нет наказания в виде лишения свободы (кроме незаконной розничной продажи алкоголя, отмывания денег и др.);

- небольшой тяжести из числа преступлений против собственности (например, кража, мошенничество, присвоение или растрата);

- небольшой и средней тяжести из числа преступлений в сфере экономической деятельности (в частности, незаконное образование юридического лица, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, неправомерные действия при банкротстве).



Соответствующие деяния будут признаваться уголовным проступком при условии, что они совершены лицом впервые, то есть если на момент его совершения лицо не имело неснятую или непогашенную судимость и не освобождалось от уголовной ответственности за уголовный проступок в течение одного года, предшествовавшего дню совершения этого преступления.



Лица, совершившие такие проступки, смогут освобождать от уголовной ответственности. Взамен предлагается применять иные меры уголовно-правового характера: судебный штраф, общественные работы или ограниченно оплачиваемые работы. В ряде случаев это будет возможно только при условии, что возмещен ущерб от проступка. Если нарушитель будет уклоняться от назначенной ему судом она может быть заменена ему на уголовное наказание.



По мнению Алексея Ястребова, указанный законопроект позволяет предусмотреть дифференциацию ответственности для лиц, которые впервые совершили деяния, характеризующиеся наименьшей общественной опасностью, и могут быть исправлены без применения уголовного наказания. Это позволит снизить репрессивность механизма уголовной ответственности. позволит реализовать принципы справедливости и гуманизма, предусмотренные в статьях 6 и 7 Уголовного кодекса РФ.





Орловское Информбюро



