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15:12, 23 ноября 2020 года

20-21 ноября в Москве в Музее Победы на Поклонной Горе прошел Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга»

Форум приурочен к юбилею начала Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками, первое заседание которого состоялось 75 лет назад. Орловскую область на форуме представлял и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области Павел Меркулов.


Президент Российской Федерации Владимир Путин направил видеообращение участникам форума. «Бессовестные, лживые попытки реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников заставляют Россию постоянно отстаивать истину исторической памяти»,- заявил Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул важность форума, который вносит свой вклад в понимание мировым сообществом наследия, оставленного Нюрнбергским трибуналом.

Нюрнбергский процесс (международный военный трибунал) – судебный процесс над лидерами нацисткой Германии по результатам второй мировой войны. Процесс проходил во Дворце Юстиции города Нюрнберг в течении 10 месяцев с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В рамках международного трибунала страны победительницы (СССР, США, Англии и Франции) обвиняли лидеров нацистской Германии за военные и иные преступления, совершенные последними с 1939 по 1945 годы.

В масштабном мероприятии, приуроченном к 75-летию начала Нюрнберского процесса принимали участие видные историки, изучающие историю Второй Мировой войны, политики, юристы, сотрудники музеев и архивов из разных стран. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки большинство из них присутствовали на форуме в онлайн-режиме.

В рамках девяти тематических площадок состоялись заседания круглых столов, на которых были рассмотрены вопросы, связанные с трибуналом и его решениями: историческими, правовыми, идеологическими, гуманитарными и другими. Помимо этого, в рамках форума подвели итоги масштабного проекта «Без срока давности». Были презентованы 23 тома архивных рассекреченных материалов, рассказывающих о зверствах и преступлениях нацистов во время войны. Один из томов посвящен Орловской области.

Орловскую область на форуме представлял и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Орловской области Павел Меркулов.


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