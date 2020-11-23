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15:31, 23 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 143 новых случая коронавируса зарегистрировано за сутки. Общее число заболевших в регионе перешагнуло за 15 тысяч. Ситуацию обсудят на оперштабе.



- После ДТП. На водителя возбуждено уголовное дело. В аварии погибло четыре человека.



- И в пандемию служба крови не теряет контакта с донорами. В регионе существует большая потребность в компонентах крови для онкогематологических пациентов.



- Профессионализм - без ограничений - сегодня стартовал финал конкурса «Абилимпикс».



- Полмиллиарда на дороги. В Орле подвели итоги ремонтной кампании.



- О самых близких и родных. Начала работу выставка, где главный персонаж - мама.



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