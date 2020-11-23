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15:34, 23 ноября 2020 года

В двадцать третий раз в Перми прошел Фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России»

Учредителями фестиваля выступила Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК). Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Администрации губернатора Пермского края.


Организационный комитет Фестиваля возглавил заместитель Генерального директора ВГТРК, руководитель регионального департамента – Сабитов Рифат Абдулвагапович.

Члены жюри под председательством специального корреспондента ВГТРК Александра Сладкова оценили 310 телевизионных и радиоработ, поступивших на творческий конкурс Фестиваля, по семи номинациям.

20 ноября 2020 г. в телевизионной студии телерадиокомпании «Пермь» в онлайн-режиме состоялась торжественная церемония оглашения результатов и награждения победителей творческого конкурса Фестиваля «Щит России». В ней приняли участие представители государственной власти региона, руководители силовых ведомств и крупнейших промышленных предприятий Пермского края, ветеранских и молодежных организаций.

Обладателями Гран-при стали:

• в разделе «Телепрограммы» - Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Псков», г. Псков, за видеофильм «Война за стеклом»
• в разделе «Радиопрограммы» - Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Псков», г. Псков, за цикл радиопрограмм «Мастерская духа», «С места событий», «Стартовая площадка».

Специальный приз ВГТРК вручен филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Пермь», г. Пермь, за документальный фильм «Без вести НЕ пропавший»

Победителями в номинациях стали:

В разделе «Телевизионные программы»:

• Общероссийская общественная организация «Федерация космонавтики России» совместно с АО «ЦЭНКИ», г. Москва;
• Областное автономное учреждение «Телевизионная компания «Мир Белогорья», г. Белгород;
• Ольга Пасько, г. Томск;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ямал», г. Салехард;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Магадан», г. Магадан;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Псков», г. Псков;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ставрополье», г. Ставрополь;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Кузбас», г. Кемерово;

В разделе «Радиопрограммы»:

• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш», г. Омск;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород;
• Юношеский исторический радиожурнал «Голоса», г. Санкт-Петербург;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Ивтелерадио», г. Иваново;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Алания», г. Владикавказ;
• Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Волга», г. Ульяновск.

Специальный диплом фестиваля «За высокую фестивальную культуру» присужден филиалу ФГУП ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород», г. Нижний Новгород.

С полным перечнем победителей, лауреатов и дипломантов Фестиваля «Щит России 2020» можно познакомиться на сайте Фестиваля.


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