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15:45, 23 ноября 2020 года Андрей Клычков – в эфире телеканала «Россия-24» В интервью корреспонденту ГТРК «Орел» губернатор Орловской области рассказал о ситуации в регионе, связанной с распространением коронавирусной инфекции.





Андрей Клычков рассказал, какое количество коек для лечения больных коронавирусом существует на данный момент в регионе, как происходит оказание плановой медицинской помощи, какую роль играют волонтеры-медики, какие образовательные организации Орловщины переведены на дистант.



Ответы на эти и другие вопросы вы можете услышать сегодня на канале «Россия-24» в 17:30 и в 21:00.





Орловское Информбюро



