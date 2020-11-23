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16:11, 23 ноября 2020 года В Орловском областном выставочном центре открылся вернисаж женского и семейного портрета Там представлено 120 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Выставку приурочили ко Дню Матери, который мы будем отмечать в конце этой недели, в воскресенье.





Картины заслуженных и народных художников России из разных уголков нашей страны объединены одной темой: образ женщины, образ матери, образ великой всеобъемлющей любви. В творчестве каждого мастера портрет женщины - глубоко личная тема. Народный художник России Гиви Калмахелидзе восстановил свой семейный портрет по памяти.

Гиви Калмахелидзе, народный художник России: «Пришел фотограф, не знаю, откуда он взялся. Он пришел, прибил серый холст и на этом фоне он сфотографировал. Я изобразил это с некоторыми изменениями, конечно. Изобразил себя, тогда я был в десятом классе и свою маму». Такое личное отношение всегда оставляет удивительный след в живописи и графике. На выставке есть прекрасные работы орловских художников Ольги Сорокиной, Николая Силаева, где тайна и прелесть женской красоты становятся гимном любви, семье, материнству. Образ женщины - всегда идеал верности, нежности и заботы на протяжении всего существования человечества. Он не иссякаем и поэтому актуален в любую эпоху. Художник Мария Васильева, например, написала картину, на которой изобразила свою прабабушку, хотя никогда ее не видела.



Мария Васильева, член Союза художников России: «Я ее знаю только по рассказам бабушки и мамы, женщина была очень хорошая, веселая, несмотря на тяжелую жизнь, 14 детей родила, семь только остались живы, как тогда и было в крестьянских семьях». На протяжении веков женщина с ребенком на руках воспевалась в разных странах мира, свойственными времени средствами художественного выражения. Мама для каждого художника икона. Ведь только в ней - мир, благодать, спокойствие, достоинство и любовь.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Праздник есть праздник, мне хочется всех поздравить, матерей нашей области с этим замечательным днем, хочется, чтобы тему материнства и почетную роль матери в нашем обществе всеми возможными способами поддерживалась, превозносилась». Эта выставка тоже поздравление и подарок всем мамам, которые всю жизнь посвящают своим детям, берегут, любят, радуются нашим успехам так, как больше никто не умеет в этом мире.





Эва Стасюлевич



