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16:13, 23 ноября 2020 года Сегодня в Орле стартовал финал национального чемпионата «Абилимпикс» Это конкурс профмастерства среди молодых профессионалов, у которых есть ограничения по здоровью, но при этом имеется большое желание учиться и побеждать.





В компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» Орловскую область представляет студент Орловского техникума сферы услуг Андрей Дубинников. Победу в региональном этапе он одержал в очень сложный жизненный период. За несколько дней соревнований у его семьи сгорел дом. Но Андрей собрался с силами и победил. Он также настроен на победу и во всероссийском этапе. До соревнований по документоведению и архивному делу есть еще день, а значит нельзя его терять даром.



Юлия Лутфулина, главный эксперт по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»: «У нас три модуля: составление докладной записки, составление служебного письма, оформление архивной справки. На протяжении месяца после регионального чемпионата мы уже тренируемся, у нас уже все дошло до автоматизма».

А вот соревнования по компетенции «Парикмахерское искусство» стартовали первыми. Орловщину здесь представляет студентка ливенского строительного техникума Анастасия Толстова. Ей предстоит представить три модуля: женская стрижка с окрашиванием, мужская стрижка с укладкой и женская прическа свадебного образа. Анастасия участвует в конкурсе уже в третий раз. Но во всероссийском этапе наш регион представляет впервые.



Ирина Парахина, мастер производственного обучения Ливенского строительного техникума: «Девочка очень старательная, трудолюбивая. В 2018 году она заняла второе место, через год – четвертое».

Преодолевать трудности и доказывать, что они многое могут, большинству из участников «Абилимпикса» приходится с рождения. А профессиональный чемпионат перед целеустремленными людьми открывает новые возможности.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Наши ребята, которые побеждают в региональном конкурсе, с большим успехом представляют Орловскую область и на национальных чемпионатах. В прошлом году у нас было четыре победителя. И естественно, все ребята, которые успешно проходят региональный конкурс «Абилимпикс» и национальные чемпионаты конкурса профессионального мастерства, в дальнейшем успешно трудоустраиваются на хорошую высокооплачиваемую работу».

Национальный чемпионат «Абилимпикс» охватывает более 50 компетенцией. Наш регион участвует в 18-ти. И у каждого из победителей регионального этапа есть возможность войти в состав национальной сборной.





Татьяна Тимохина



