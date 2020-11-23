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16:15, 23 ноября 2020 года На улицу Ленина в Орле привезли новогодние домики Но будут ли в них торговать – неясно.





На центральную улицу областной столицы доставили 8 уже традиционных для города торговых павильонов. Как и в прошлом году, на соседней площади Ленина планируется гастрономический фестиваль – для этого здесь появятся 14 аналогичных конструкций. Ещё в четырех домиках в Детском парке будут торговать ремесленными изделиями. Установка всех их завершится до конца недели, а полностью нарядить город к празднику планируется до середины декабря – сообщает сайт орловской мэрии.



Фото с сайта орловской мэрии





Артём Ежаков



