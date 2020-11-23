Главная » Новости



16:51, 23 ноября 2020 года Молодой орловец ответит в суде по обвинению в попытке грабежа Инцидент произошел в мае этого года.





Как считает следствие, 18-летний парень открыто попытался пронести мимо кассы товар, принадлежащий сетевому обувному магазину, но был остановлен сотрудниками торговой точки. Дело дошло до рукоприкладства – обвиняемый травмировал одного из работников, а затем бросил несостоявшуюся добычу и скрылся. Инцидент произошел в Железнодорожном районе областной столицы.



Молодой человек теперь ответит перед Фемидой за покушение на открытое хищение имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинением переданы в суд – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



