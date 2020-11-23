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16:52, 23 ноября 2020 года Ремонт моста через Зушу в Мценске хотят закончить в новом году На это городу выделят дополнительные 59 миллионов 700 тысяч рублей.





Сейчас на объекте реконструированы все шесть опор и смонтирован весь объем железных балок – 40 штук. Кроме этого, завершена подготовка к работам над бетонным полотном и деформационным швом.



Переправа была построена ещё в 1962 году, а в 2009 признана аварийной и закрыта для передвижения – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Артём Ежаков



