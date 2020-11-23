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16:55, 23 ноября 2020 года В Орловской области отчитались за федеральные деньги Предварительные итоги освоения государственных средств в этом году подвели на сегодняшнем аппаратном совещании у губернатора.





В этом году из российской казны региону были выделены следующие средства: около 7 миллиардов 800 миллионов рублей дотаций, порядка 4 миллионов рублей субсидий, примерно 2 миллиарда 800 миллионов субвенций и почти 3 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов. Если сравнивать эти цифры с прошлым годы, то все показатели демонстрируют прирост.



Наибольший объем средств – 3 миллиарда 300 миллионов – направлен на национальные проекты: «Демография» – 1 миллиарда 200 миллионов,



«Здравоохранение» – более 642 миллионов. Также в области тратились на дороги, образование, городскую среду, малый и средний бизнес, культуру и экологию.



На борьбу с коронавирусной инфекцией в Орловской области было выделено порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



