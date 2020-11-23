Главная » Новости



17:26, 23 ноября 2020 года В Орловской области мать обвинили в убийстве новорождённого Расследование уголовного дела завершено.





Как полагают следователи, в минувшем августе женщина самостоятельно родила мальчика. Вскоре, после появления ребенка на свет, находясь в психотравматической ситуации, обвиняемая убила его. Впоследствии она закопала тело в лесополосе, где его и нашли позднее.

Теперь Мценский районный суд рассмотрит степень вины несостоявшегося родителя. Её обвиняют по статье: «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Максимальный срок за это составляет до пяти лет лишения свободы – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



