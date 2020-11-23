В Орловской области мать обвинили в убийстве новорождённого

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17:26, 23 ноября 2020 года
В Орловской области мать обвинили в убийстве новорождённогоРасследование уголовного дела завершено.
Как полагают следователи, в минувшем августе женщина самостоятельно родила мальчика. Вскоре, после появления ребенка на свет, находясь в психотравматической ситуации, обвиняемая убила его. Впоследствии она закопала тело в лесополосе, где его и нашли позднее.
Теперь Мценский районный суд рассмотрит степень вины несостоявшегося родителя. Её обвиняют по статье: «Убийство матерью новорожденного ребёнка». Максимальный срок за это составляет до пяти лет лишения свободы – сообщает
сайт областного СУ СК.
Артём Ежаков