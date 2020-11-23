В Орловской области обновили 20 километров автодороги Орел – Брянск – Смоленск - граница с Белоруссией

Завершены работы на двух участках трассы в Орле и Урицком районе.

Специалисты отфрезеровали изношенное покрытие, после чего уложили выравнивающий, а затем защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 сантиметра. На всём протяжении участков нанесли разметку и укрепили обочины асфальтогранулятом.



Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации и восстановить показатели ровности и сцепления верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.



Трасса Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия в Орловской области соответствует всем нормативным требованиям.

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва - Бобруйск