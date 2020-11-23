Главная » Новости



18:00, 23 ноября 2020 года "Вести. Интервью" А. Клычков На вопросы нашего корреспондента отвечает губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В интервью корреспонденту ГТРК «Орел» губернатор Орловской области рассказал о ситуации в регионе, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Андрей Клычков рассказал, какое количество коек для лечения больных коронавирусом существует на данный момент в регионе, как происходит оказание плановой медицинской помощи, какую роль играют волонтеры-медики, какие образовательные организации Орловщины переведены на дистант.





Надежда Невматулина



