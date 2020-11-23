Депутаты обсудили ход ремонта домов в Орловской области в этом году

Сегодня состоялось заседание комитета по строительству и ЖКХ.

Речь шла о капитальном ремонте. Например, в этом году по плану должны были отремонтировать 222 крыши, из которых 121 уже починили, на 85 работы находятся на завершающей стадии, для 11 объектов проводится поиск подрядчиков, а для трех чиновники не предоставили нужные документы в Региональный Фонд капремонта.



Что касается лифтов, то замене подверглись 94 штуки в 15 домах. Запланированный объем составляет 112 лифтов, размещенных в 20 жилых зданиях. По шести подъемникам в трех помещениях ведутся торги, а 12 подъемных кабинок в двух многоэтажках в этом году заменены не будут – не было перехода на специальный счет.



Внешний облик зданий проводился в основном на бумаге – составлялась проектно-сметная документация. Она была утверждена для 10 домов из 60. Сейчас там начали работы.



Вообще в текущем году планируется отремонтировать 117 жилых зданий, в порядке очередности это число увеличивается до 144. Реставрация 27 домов будет проходить уже в следующем году. На данный момент работы продолжаются по 76 объектам, 17 – сданы, а для 17 домов, чей ремонт запланирован в новом году, разработали проектно-сметную документацию, сообщает сайт областного совета.