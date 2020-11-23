Сегодня ушел из жизни известный орловский поэт, прозаик и краевед Василий Катанов

Соболезнование в связи с уходом из жизни известного орловского поэта, прозаика и краеведа Василия Михайловича Катанова опубликовано на информационном портале Орловской области.

Василий Михайлович Катанов родился 17 июля 1930 года в селе Фоминки Орловского района Орловской области. После окончания филологического факультета Орловского государственного педагогического института трудился в редакциях орловских областных газет, в течение пяти лет руководил Орловской писательской организацией, а затем до 1990 года работал редактором Орловского отделения Приокского книжного издательства.

Богатейшее творческое наследие В.М.Катанова насчитывает более тридцати книг стихов (в т. ч. детских), исторической прозы, краеведения. Его произведения публиковались в журналах «Октябрь», «Смена», «Наш современник», «Роман-газета XXI век», «Роман-журнал XXI век», газетах «Литературная Россия», «Советская Россия» и др. Стихотворения и очерки включены в хрестоматию для школ и ВУЗов «Писатели Орловского края ХХ век».

Литературный труд и яркий талан В.М.Катанова получили заслуженное общественное признание и высокую оценку государства. Уже в 1966 году он становится членом Союза писателей России. В 1989 году ему присвоено звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Василий Михайлович - первый лауреат Всероссийской литературной премии «За Отечествоведение» им. Н. М. Карамзина (1994), лауреат Всероссийских премий «Вешние воды» (2002) и им. А. А. Фета (2010). Награждён орденом «Дружбы» (2001) и орденом Почёта (2011), медалью «За доблестный труд», многочисленными ведомственными, юбилейными, региональными и общественными наградами. В 2005 году его имя занесено в «Книгу Почёта города Орла».

По праву входя в число ключевых фигур современной литературной жизни Орловщины, В.М.Катанов преданно и бескорыстно служил великому и могучему русскому языку, многое сделал для сохранения и развития замечательных традиций русской классической литературы, прославляя своим творчеством малую родину. Принимая самое активное участие в общественной жизни региона, он вел большую просветительскую и воспитательную работу, направленную на утверждение идей государственности и патриотизма, щедро делился своим богатым жизненным и профессиональным опытом с молодыми дарованиями – начинающими литераторами Орловской области.

Признанный мастер слова, принципиально и твердо отстаивавший в своём творчестве истинные духовные ценности и нравственные идеалы, достойный продолжатель славных традиций русской классической литературы, один из наиболее талантливых, получивших известность в России литераторов Орловщины, мудрый наставник и глубоко порядочный человек – таким Василий Михайлович Катанов навсегда останется в сердцах друзей, коллег, близких, всех, кто его знал, жил и работал рядом.

А.Е.Клычков, Л.С.Музалевский, Л.М.Соломатин, Е.С.Строев, В.И.Круглый, Г.А.Зюганов, В.Н.Иконников, О.В.Пилипенко, В.В.Соколов, В.А.Тарасов, А.С.Старосельский, В.И.Нордстрем, И.В.Тиньков, С.П.Борзенков, С.Ю.Антонцев, А.С.Субботин, А.И.Шалимов, И.А.Гаврилина, И.А.Залогин, Т.В.Крымова, Г.П.Парахин, А.В.Пилипенко, О.Ю.Платонова, Е.В.Сапожникова, Ю.Н.Парахин, В.В.Новиков, И.Я.Мосякин, М.В.Вдовин, А.А.Лабейкин,

Н.М.Кутузов, Е.А.Машукова, Н.П.Георгиева.

Фото: Орловский Дом литераторов