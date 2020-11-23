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18:37, 23 ноября 2020 года

В настоящее время в Орле и области развернуты 1472 ковидные койки, из них занято 1348

Работа по расширению коечного фонда для COVID-пациентов продолжается. Об этом сообщили сегодня на заседании оперативного штаба.


Еще на прошлой неделе в Орловской области дополнительно было развернуто 100 коек: 70 – на базе Кромской ЦРБ и 30 – на базе городской больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко.
 
В настоящее время, как сообщил руководитель депздрава региона Иван Залогин, идет перепрофилирование хирургического корпуса больницы им. Семашко для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующий инструктаж проходят медицинские работники, которые переведены из других отделений для оказания помощи COVID-пациентам. Формируется необходимый запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.
 
Иван Залогин подчеркнул, что с вводом этого корпуса регион получит дополнительный коечный фонд, который предназначен для пациентов с тяжелым течением заболевания. В дальнейшем планируется развернуть дополнительные койки также на базе Кромской ЦРБ и других лечебных учреждений региона.
 
В настоящее время в Орле и области развернуты 1472 койки, из них занято 1348, сообщает информационный портал Орловской области.



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