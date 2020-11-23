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18:42, 23 ноября 2020 года В Орле с завтрашнего дня планируется выдача медикаментов больным коронавирусом, которые лечатся на дому Об этом сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.





Как отметил Залогин, своевременная эффективная терапия COVID-положительных пациентов позволит снизить нагрузку на коечный фонд области. Все лекарства в рамках действующих схем лечения в амбулаторном звене в регион поступили, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



