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18:50, 23 ноября 2020 года

Ушла из жизни Наталья Панюшкина — директор орловского лицея №1 им. М.В. Ломоносова

Наталья Васильевна Панюшкина — талантливый педагог, обладающий глубокими и всесторонними знаниями, — посвятила системе образования 41 год.


Наталья Васильевна Панюшкина окончила Орловский государственный педагогический институт в 1978 году и с тех пор работала в лицее №1 им. М.В. Ломоносова — сначала учителем русского языка и литературы, затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Директором муниципального учреждения образования стала в 2003 году, говорится в сообщении на сайте администрация города Орла.
 
За значительные успехи в сфере образования Наталья Васильевна Панюшкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», медалью «70 лет Орловской области». Она — победитель муниципального конкурса «Женщина – директор года 2009 года», а также регионального конкурса «Женщина – директор года 2010 года».
 
За стенами лицея №1 им. М.В. Ломоносова Наталья Васильевна Панюшкина тоже вела огромную работу. С 2006 по 2011 год она являлась депутатом Орловского городского Совета народных депутатов, с 2011 года — членом Избирательной комиссии Орловской области. С 2015 по 2020 год возглавляла Совет директоров общеобразовательных организаций Орла.
Фото: сайт администрации города Орла



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