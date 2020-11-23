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19:00, 23 ноября 2020 года Орловские медики и соцработники, обслуживающие ковид-пациентов, будут получать выплаты по новым правилам Об этом сообщили на заседании регштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





«Специальные социальные выплаты будут производиться территориальными органами Фонда социального страхования РФ. Новый порядок выплат медикам осуществляется согласно Постановлению Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762, а социальным работникам – согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 № 1859», - рассказала заместитель управляющего Государственным учреждением – Орловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Татьяна Ожигова. Выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь (и обеспечивающим оказание такой помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, будут производиться ежемесячно в период с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. за нормативную смену, определяемую как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю. Врачи, оказывающие скорую медицинскую помощь, средний медицинский персонал и младший медицинский персонал будут получать по 2 430 рублей, 1 215 рублей и 950 рублей соответственно за одну нормативную смену. Фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам – 600 рублей за одну нормативную смену. Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, средний медицинский персонал и младший медицинский персонал – 3 880 рублей, 2 430 рублей и 1215 рублей соответственно за одну нормативную смену. Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, средний медицинский персонал и младший медицинский персонал – 2430 рублей, 1215 рублей и 600 рублей соответственно за одну нормативную смену. Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал патологоанатомических бюро и отделений медицинских организаций, проводящих (обеспечивающих проведение) патологоанатомические исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией – 3 880 рублей, 2430 рублей и 1 215 рублей соответственно за одну нормативную смену. Водители машин выездных бригад скорой медицинской помощи, в том числе занятые в организациях, предоставляющих транспортные услуги, при осуществлении медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией – 1215 рублей за одну нормативную смену. Врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом COVID-19 при выполнении должностных обязанностей – 2 430 рублей, 1 215 рублей и 600 рублей соответственно за одну нормативную смену. Для получения выплаты организации направляют ежемесячно, не позднее 10-го рабочего дня после окончания отчетного месяца, в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту своего нахождения реестр работников, имеющих право на получение выплаты. В декабре реестр представляется до 25-го числа исходя из ожидаемого (предполагаемого) рабочего времени полного месяца. Выплата осуществляется территориальным органом Фонда в течение 7 рабочих дней со дня получения им реестра путем перечисления на банковскую карту или счет работника. Работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги (участвующих в оказании таких услуг, обеспечивающих их оказание) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, выплаты будут производиться с 16 ноября 2020 г. по 31 декабря 2021 г. за нормативную смену, равную 14 календарным дням. Врачи, в случае не выявления в стационарной организации социального обслуживания новой коронавирусной инфекции будут получать 40 тыс. рублей, в случае выявления - 60 тыс. рублей. Средний медицинский персонал в случае невыявления - 25 тыс. рублей, в случае выявления – 35 тыс. рублей. Социальные работники, специалисты, психологи, педагоги и административно-управленческий персонал в случае невыявления - 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей. Младший медицинский персонал в случае невыявления - 15 тыс. рублей, в случае выявления – 20 тыс. рублей. Технический персонал – в случае невыявления - 10 тыс. рублей, в случае выявления - 15 тыс. рублей. Для получения специальной социальной выплаты организации направляют не позднее 3 рабочих дней после окончания нормативной смены в территориальный орган Фонда социального страхования РФ по месту своего нахождения реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. Выплата осуществляется территориальным органом Фонда в течение 7 рабочих дней с даты получения им территориальным реестра путем перечисления на банковскую карту или счет работника, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



