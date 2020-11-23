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21:20, 23 ноября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Шаги по борьбе с распространением ковид-инфекции: новый КТ - в Ливнах, система экспресс-тестов - в Орле.

- Спящий материнский инстинкт. Следователи завершили дело амчанки, убившей новорожденного сына.

- Сегодня в Ливенском районе в ДТП погибли два человека.

- Эффективный регион. Орловская область вошла в число лучших пилотных субъектов.

- Призыв - к диалогу. Сегодня губернатор провел встречу с новым военкомом области.

- Молодые и профессиональные. Сегодня стартовал конкурс профмастерства «Абилимпикс». Победители попадут в сборную страны.

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