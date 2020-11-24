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06:41, 24 ноября 2020 года На Орловщине в этом году создали 4300 мест дополнительного образования На эти цели было потрачено 28 миллионов 700 тысяч рублей.





В создании новых мест для получения школьниками дополнительного образования приняли участие 30 образовательных организаций. Все они имеют необходимое для занятий оборудование.

Как сообщает сайт областного правительства, 40% созданных мест посвящены технической и естественно-научной направленности.





Артём Ежаков



