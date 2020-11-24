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07:20, 24 ноября 2020 года

Сегодня в России стартует Щедрый вторник

Это масштабная благотворительная акция, которая продлится до 8 декабря. Орловцев приглашают присоединиться и совершить несколько добрых дел.


Стать участником инициативы могут любые неполитические организации, а также частные лица. Для этого нужно поддержать любой из местных благотворительных фондов, а в нашем регионе их несколько. О неизлечимых онкологических больных заботится областной фонд социальной поддержки населения - к людям на дом выезжает паллиативная мобильная бригада.

Маленьким пациентам онкологического отделения НКМЦ им. Круглой помогает фонд «Радость моя». Есть организации, которые, поддерживают пожилых, одиноких орловцев. Есть те, кто буквально спасает братьев наших меньших. Всем эти общественным объединениям и фондам нужна наша поддержка.


Мария Семак
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