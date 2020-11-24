Орловский краеведческий музей хочет обрести символ-талисман

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07:51, 24 ноября 2020 года
Орловский краеведческий музей хочет обрести символ-талисманВ декабре исполнится 123 года со дня открытия музея. К этому событию приурочили конкурс среди творческих жителей региона - на лучший символ-талисман, посвященный одному из старейших музеев страны.
Талисман должен отражать культурные особенности и традиции Орловского края, вызывать позитивные эмоции, быть интересным и оригинальным. Можно принимать участие персонально или командой. Главное - изложить идею в любой живописной технике (включая компьютерную графику) и обязательно в цвете. К проекту необходимо приложить краткую пояснительную записку, раскрывающую замысел автора.
Работы принимают до 13 декабря. Итоги подведут 19 декабря. Все подробности - на сайте музея.
Мария Семак