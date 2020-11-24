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08:40, 24 ноября 2020 года Орловская команда заняла третье место в межрегиональных соревнованиях «Юный водник» В этом году соревнования проходили в дистанционном формате.





Орловскую область представляла команда, сформированная на базе детско-юношеской школы олимпийского резерва. За звание лучших спасателей-водников ребята соревновались в нескольких дисциплинах - конкурс рисунков на темы спасания на воде, знание безопасности, вязания узлов, визитка и исполнение военно-патриотической песни. Награды ребятам вручили сотрудники МЧС.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Мария Семак



