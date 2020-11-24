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09:35, 24 ноября 2020 года Орловца с фальшивой купюрой заключили под стражу Откуда у жителя Кромского района взялась фальшивая купюра, предстоит выяснить сотрудникам полиции. Мужчине грозит 8 лет тюрьмы за попытку сбыть подделку. По факту возбуждено уголовное дело.





Молодой человек сейчас заключен под стражу. Фальшивой купюрой он расплатился в одном из магазинов района. Обнаружили подделку уже при перерасчете в банке. Ведется следствие.



Полицейские напоминают, что за подобное правонарушение грозит строгое наказание - принудительные работы на срок до пяти лет или до восьми лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.





Мария Семак



