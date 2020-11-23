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20:45, 23 ноября 2020 года Андрей Клычков: «Зараза накроет всех» Губернатор Орловской области поделился впечатлениями последних дней в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков: «Мы принимаем решения, обсуждаем с тем же общепитом, как организовать работу, для того чтобы бизнесу сохранять возможность работать. Но приходят сообщения о том, что общепит в 23 часа закрывает заведения, вывеску повесили, а через черный ход начинают пускать. Неужели люди настолько не уважают и не берегут себя и хотят, чтобы к ним относились по-другому? Можно и проверки проводить, и разбираться, но меня всегда удивляет безответственность – ведь те же люди, которые открывают заведения, осуществляют деятельность, плюют на всех с высокой колокольни, они же потом мне пишут: «Помогите найти лекарства, помогите сдать тест». Читаешь сообщения – у нас по-прежнему есть люди, которые в коронавирус не верили, а сейчас – помогите!». Но мы для того и выстраиваем наш диалог, пытаемся по-человечески объяснить, по-чиновьичьи – зараза, понимаете, накроет всех, если мы не будем обеспечивать безопасность».





Орловское Информбюро



