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20:52, 23 ноября 2020 года Андрей Клычков отметил, что коронавирус не смотрит на регалии и статус Об этом глава региона говорил во время прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков: «К сожалению, за минувшую неделю умерло девять человек. Сегодня скончалась одна женщина в Боткина, 1940 года рождения. Видим по фамилиям, что скончались многие известные люди. К сожалению, зараза не проходит стороной. Люди старшего возраста, с большими регалиями попадают, как обычные люди, в те же самые списки, и, к сожалению, с ними приходится прощаться».





Орловское Информбюро



