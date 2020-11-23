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21:14, 23 ноября 2020 года

«Мы достигли определенной стабильности» - Андрей Клычков о ситуации с распространением коронавируса в Орловской области

Глава региона провел очередной прямо эфир в своих сетевых аккаунтах.


Андрей Клычков: «Да, мы видим, что ситуация напряженная, она непростая, но мы видим, что в течение нескольких недель у нас более или менее стабильные цифры, которые позволяют сегодня, в том числе, вводя дополнительный коечный фонд и организуя работу по усилению контроля, говорить о некой стабилизации. Хотя абсолютно рано сейчас нам надеяться, что коронавирус отступил. Наоборот, вводимые меры и самобезопасность людей дает свой результат». 
 
Также губернатор сообщил, что уже в пятницу были введены дополнительно сто коек. На сегодняшний день от норматива в регионе свободно 30%. Всего в области - 1472 койки. По словам главы региона, поставлена задача к концу ноября ввести еще 210 коек. Также губернатор отметил, что в больницах активизирована работа в выходные дни по выписке выздоровевших.



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