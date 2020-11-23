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21:20, 23 ноября 2020 года В Орловской области проходит эксперимент по применению экспресс-тестов на коронавирус Об этом рассказал сегодня губернатор Андрей Клычков в прямом эфире своих сетевых аккаунтах.





Как сообщил глава региона, по тестированию Орловская область находится на уровне 300 тестов в сутки, а именно около 2000-2100 тестов ежесуточно проводится. Задача к концу ноября перейти на уровень 4000 тестов в сутки. Андрей Клычков: «Мы в пятницу запустили, в качестве пробного, ускоренный вариант тестирования по экспресс-тестам с антигеном, которые позволяют за 15-20 минут провести тестирование, а не ждать 3-4 дня. Эту неделю мы экспериментально прогоним. Поясню, в чем эксперимент: нам нужно понять, насколько высока вероятность этого теста, и его верифицировать, поэтому у некоторых пациентов берем экспресс-тест и параллельно ПЦР-тест, и сверяем данные. Если они будут сводиться, тогда будем их дальше максимально использовать. Пока мы их отдали в городские поликлиники, в больницы, проводим эту работу».





Орловское Информбюро



