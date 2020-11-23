понедельник 23.11.2020 22:15:49 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

21:20, 23 ноября 2020 года

В Орловской области проходит эксперимент по применению экспресс-тестов на коронавирус

Об этом рассказал сегодня губернатор Андрей Клычков в прямом эфире своих сетевых аккаунтах.


Как сообщил глава региона, по тестированию Орловская область находится на уровне 300 тестов в сутки, а именно около 2000-2100 тестов ежесуточно проводится. Задача к концу ноября перейти на уровень 4000 тестов в сутки.
 
Андрей Клычков: «Мы в пятницу запустили, в качестве пробного, ускоренный вариант тестирования по экспресс-тестам с антигеном, которые позволяют за 15-20 минут провести тестирование, а не ждать 3-4 дня. Эту неделю мы экспериментально прогоним. Поясню, в чем эксперимент: нам нужно понять, насколько высока вероятность этого теста, и его верифицировать, поэтому у некоторых пациентов берем экспресс-тест и параллельно ПЦР-тест, и сверяем данные. Если они будут сводиться, тогда будем их дальше максимально использовать. Пока мы их отдали в городские поликлиники, в больницы, проводим эту работу».



Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.