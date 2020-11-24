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22:05, 23 ноября 2020 года Андрей Клычков попробовал ответить студентам, снимающим квартиры Как сообщил глава региона, его часто спрашивают, стоит ли отказаться студентам от съемной квартиры на период дистанционного обучения.





Андрей Клычков: «Режим повышенной готовности в регионе введен до 31 декабря. Но совершенно точно на новогодние праздники коронавирус чудесным образом не исчезнет. Скорее всего, сессия будет в условно-дистанционном формате. Скорее всего, мы февраль перейдем. И попрошу вузы, чтобы информировали заранее. Но прошу ориентироваться не на решения вузов, а на решение оперативного штаба, который будет показывать, на какие сроки мы будем продлевать режим повышенной готовности».





Орловское Информбюро



