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22:19, 23 ноября 2020 года

«Надеюсь, не уйдем в разгул» - Андрей Клычков о предстоящем праздновании Нового года

Орловцев интересуют перспективы отпраздновать весело Новый год.


В частности, жителей региона интересовал вопрос о том, как будут работать торговые центры с 1 по 10 января. Глава региона выразил надежду, что работать они будут «скромно». 
 
Андрей Клычков: «Надеюсь, что люди не пойдут туда отмечать Новый год. Этот Новый год – он не обычный, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения прошедшего года. Я думаю, что мы будем стараться его в кругу семьи проводить, и надеюсь, что подобная ситуация не вернется. Поэтому надеюсь, что мы с вами не в разгул уйдем – я так точно не собираюсь, а проведем его в узком кругу семьи, побольше пообщаемся с родными – чтобы не заражать, и не заражаться».



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