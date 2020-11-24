Губернатор Орловской области будет лично контролировать раздачу бесплатных препаратов от коронавируса больным на дому

Андрей Клычков: «Что касается стационарной сети, каких-то рисков непоставок туда нет. Что касается бесплатного предоставления лекарств, сегодня отдельно обсуждался этот вопрос на всех совещаниях плюс на оперативном штабе – сформирована волонтерская часть, которая будет обеспечивать доставку, снимать напряжение с терапевтов, инфекционистов по звонкам, по социальной составляющей. Вместе с соцработниками с завтрашнего дня будем доставлять полный набор лекарственных препаратов. Ежедневно буду требовать предоставлять мне списки – кому предоставлено, в каком количестве, для того чтобы понимать и потребность, и целесообразность закупки тех или иных лекарств».