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22:36, 23 ноября 2020 года Андрей Клычков пообещал открыть каток на центральной площади Орла Об этом глава Орловской области сообщил сегодня во время традиционного общения с подписчиками в соцсетях.





Андрей Клычков: «Каток? Да, будет! Уже вижу общественную дискуссию о том, что несмотря ни на что Клычков решил ставить каток. Наши люди, понимающие меры безопасности и ответственности, в отличие от тех, кто не понимает, должны иметь возможность и на Новый год, и в выходные дни выйти. Да, мы будем ограничивать вход. Да, мы будем заставлять носить маску. Но при этом будем украшать город, потому что жизнь не заканчивается с коронавирусом. Если человек понимает, что можно надеть маску и пойти на улицу, ничего в этом сверхъестественного нет. Я надеюсь, что люди будут это понимать, и будут понимать, что мы делаем это для них».





Орловское Информбюро



