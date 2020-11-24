«Отменить» - Андрей Клычков ответил ведущим корпоративов

В очередной раз был задан вопрос губернатору, будут ли возможны в Орле новогодние мероприятия.

Сегодня во время прямого эфира в соцсетях главе Орловской области задали вопрос, к чему готовиться ведущим коропоративов.

Андрей Клычков: «Ведущим готовиться не к корпоративам. Кто будет планировать корпоративы, просьба мне сообщить, я туда пришлю необходимые структуры. Поэтому просьба всё на данный год изменить, отменить. Потому что любой праздник, заканчивающийся на больничной койке, праздником не является».

Следом был задан вопрос: «Как будут проверяться заведения, если заказы принимают?»

Андрей Клычков: «Если заказы принимают, то, скорее всего, это мошенники. Поэтому не давайте деньги никому. Я всем публично объявил, что никаких корпоративов не будет».

Правда, в завершении эфира глава региона пообещал устроить большой корпоратив по окончании пандемии коронавируса.