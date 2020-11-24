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22:43, 23 ноября 2020 года

«Отменить» - Андрей Клычков ответил ведущим корпоративов

В очередной раз был задан вопрос губернатору, будут ли возможны в Орле новогодние мероприятия.


Сегодня во время прямого эфира в соцсетях главе Орловской области задали вопрос, к чему готовиться ведущим коропоративов. 
 
Андрей Клычков: «Ведущим готовиться не к корпоративам. Кто будет планировать корпоративы, просьба мне сообщить, я туда пришлю необходимые структуры. Поэтому просьба всё на данный год изменить, отменить. Потому что любой праздник, заканчивающийся на больничной койке, праздником не является».
 
Следом был задан вопрос: «Как будут проверяться заведения, если заказы принимают?»
 
Андрей Клычков: «Если заказы принимают, то, скорее всего, это мошенники. Поэтому не давайте деньги никому. Я всем публично объявил, что никаких корпоративов не будет».
 
Правда, в завершении эфира глава региона пообещал устроить большой корпоратив по окончании пандемии коронавируса.
 
Андрей Клычков: «Я вам обещаю устроить большой корпоратив на всю область. Всех приглашу. Не обещаю, что буду наливать, но точно предлагаю встретиться всем и обсудить, как нам жить дальше».



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